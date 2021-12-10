الكلاب الضالّة تنهش طفلا حتى الموت في ريف دمشق

فُجِعت إحدى العوائل المنحدرة من محافظة دير الزور والمقيمة في منطقة المليحة بريف دمشق عصر أمس الخميس بفقدها أحد أطفالها البالغ من العمر 3 سنوات بصورة وحشية، إثر مهاجمته من قبل كلاب مسعورة.

وذكر والد الطفل "إبراهيم طه"، قائلاً: "وقعت الحادثة في وضح النهار عندما كان ابني يلعب في الطريق العام قرب المزرعة التي نحرسها ونعيش فيها، لكوننا مهجرين من محافظة ديرالزور لأسمع نباح شديد من عدة كلاب وصراخ مرعب من ولدي، فخرجت مسرعاً لأراه طريحاً على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده، ثم قمت بإسعافه بسرعة مع أخي الى مشفى الراضي بجرمانا ليتوفى هناك متأثراً بجروحه الشديدة".

و قال المقدم مناف الرشيد مدير ناحية جرمانا : "إنه تمّ إبلاغنا من إدارة مشفى الراضي بجرمانا عن وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تم إسعافه من قبل والده الذي يعمل ناطوراً في إحدى مزارع المليحة بسبب هجوم كلاب ضالّة عليه".

وأضاف مدير الناحية بأنه تحركنا فوراً إلى المشفى للاطلاع على أسباب حالة الوفاة، ليتم الكشف على جثة الطفل من قبل الطبيب الشرعي أسامة أبو الخير، الذي أوضح عن وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه.

محمد النعسان: تشرين