بيان قطري سعودي يتحرش بسيادة لبنان

أكدت السعودية وقطر،أمس الخميس، على ضرورة ألا يكون لبنان مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدوحة.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا فيما يخص الشأن اللبناني على "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو ممرا لتجارة المخدرات".

وزيارة محمد بن سلمان لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير الماضي بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

المصدر: "واس" + RT

