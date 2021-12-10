10-12-2021
بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري في أسواق دير الزور
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ضبطت دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في محافظة دير الزور أكثر من 10 أطنان من مادة البطاطا في أسواق المدينة غير صالحة للاستهلاك البشري.
صفوان مغير رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدير الزور أكد بأنه: “بناءً على معلومات واردة للمديرية تفيد بأن هناك كميات كبيرة من مادة البطاطا موجودة في سوق الهال بدير الزور غير صالحة للاستهلاك البشري، وعلى الفور توجّهنا للمكان، وتم الكشف على المادة برفقة الشؤون الصحّية في مجلس مدينة دير الزور، وتم ضبط الكميات بالكامل لإتلافها أصولاً، وتشميع عدد من المحال التي وُجدت بها المادة”.
وعلى الفور توجّهت دوريات أخرى باتجاه أسواق المدينة لضبط كامل الكميات التي تُباع بشكل مفرق”.
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