10-12-2021
سورية تترأس مجلس (أوابك) في 2024
اختتم اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في دولة الكويت الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة وزير النفط والثروة المعدنية م.بسام طعمة كممثل عن سورية.
واتفق الوزراء المجتمعون على أن تترأس سورية مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اعتباراً من كانون الثاني 2022 وحتى كانون الثاني 2023 بعد رئاسة السعودية للمنظمة في العام الماضي.
كما وافق جميع أعضاء المجلس الوزاري ( الأوابك) على أن تستضيف دمشق مؤتمر الطاقة العربي في العام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.
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