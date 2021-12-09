«الألبان والأجبان» قريباً في «السورية للتجارة»

أكد مدير فرع "المؤسسة السورية للتجارة" بـ"دمشق"، وسيم معطي، تعاقد "المؤسسة" مع أحد المعامل المرخصة بدمشق (لم يُسمّه) لاستجرار الألبان والأجبان لتطرحها في صالاتها.

"معطي"، وفي حديث إلى صحيفة "الثورة" المحلية، أوضح أن «"السورية للتجارة" تنوي بيع مواد الأجبان والألبان بأسعار "أقل من السوق"»، مشيراً إلى أن «الفارق بين السعرين قد يصل إلى ألف و500 ليرة سورية خاصة بالنسبة للأجبان».

كما أكد معطي، وجود في مادة البطاطا في صالات "المؤسسة" بسعر محدد بألف و500 ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما يصل سعر الكيلو الواحد منها في الأسواق المحلية المُباع بالجملة إلى ألف و800 ليرة، والمُباع بالمفرق إلى ألفين و200 ليرة سورية.

بدوره، أعلن رئيس "جمعية الألبان والأجبان" في دمشق، عبد الرحمن الصعيدي، في حديثه إلى صحيفة "تشرين" الحكومية، أمس الأربعاء، انخفاض استهلاك الألبان والأجبان خلال الأيام العشرة الأخيرة في العاصمة دمشق، من 200 طن يومياً إلى 150 طن فقط، مضيفاً أن كميات الاستهلاك انخفضت أيضاً من الكيلوغرامات إلى الأوقية.