حمص.. القبض على شخص يمتهن ترويج المخدرات والعملات المزورة

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على شخص من مروّجي المخدرات والعملة المزوّرة، ضُبط وبحوزته 1000 حبة مخدّرة و300 دولار أمريكي مزور.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه نتيجة متابعة تجّار المواد المخدّرة ومروّجي العملة الأجنبية المزيفة، تمكّن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على شخص يُدعى (م.س)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس فيه 1000 حبة مخدّرة نوع كبتاغون، ومبلغ 300 دولار أمريكي مزوّر من فئة 100 دولار.

وذكرتِ الوزارة أنه بالتحقيق مع (م.س) اعترف بحيازته المواد المخدّرة والعملة الأجنبية بقصد ترويجها، وشراء المخدّرات والعملة المزوّرة من شخص متواري اتفق معه على ترويجها لقاء المنفعة المادية.

وأكدتِ الوزارة أنه تم مصادرة المواد المخدّرة والعملة المزوّرة، وما زالتِ التحقيقات والأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانتِ الوزارة قد أعلنت أمس الأربعاء عن ضبط فرع مكافحة المخدّرات في دمشق 160 ألف حبة من الكبتاغون المخدّر كانت مخبّأة بشكل سري ضمن حبات زيتون وموضوعة في 17 صفيحة معدنية بقصد المتاجرة بها.

وكثُرت عمليات تهريب المخدرات وتعاطيها مؤخّراً في سوريا، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل دوري ومتزايد عن القبض على شبكات ترويج المخدّرات في المحافظات، كما ازدادت في الآونة الأخيرة الأخبار عن كشف شحنات مخدّرات قادمة من سوريا في عدّة دول، بينها مصر واليونان والأردن.