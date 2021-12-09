اتصالات حماة تنفذ أعمال مد كبل ضوئي في السلمية

نفذت الشركة السورية للاتصالات – فرع حماة أعمال تمديد كبل ضوئي من مركز هاتف سلمية إلى بناء المؤسسة الاجتماعية العسكرية في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي وذلك لتحسين جودة الاتصالات للمشتركين.



وأوضح مركز البريد في مدينة سلمية أن المشروع جاء في ضوء ازدياد عدد المشتركين والسعي لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الورشات قامت بأعمال حفريات بطول 180 متراً وبعمق متر لإنجاز مد الكبل الضوئي إضافة إلى تجهيز عدد من غرف التفتيش.



وبين مركز بريد السلمية أنه جرى كمرحلة أولى مد قساطل بقطر 4 إنشات لحماية الكبل الضوئي ووضع خط إنذار ومؤشر فوق الكبل للكشف عن أي أخطاء أو أعطال حال وقوعها، وتحديد مواقعها كما تم عقب الانتهاء من مد الكبل وتجهيزاته وملحقاته تنفيذ عملية ردم بالحصى والرمل كحماية له.