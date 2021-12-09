هل سيصل القرض الصناعي إلى المليار ليرة؟

كشف مصدر في القطاع المصرفي عن وجود نية برفع سقف التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف الصناعي ليصبح مليار ليرة بدلاً من 500 مليون ليرة.

وقال المصدر إن «النقاشات حول ذلك تركز على أهمية أن تسمح السقوف الجديدة للقروض الصناعية بتحقيق جدوى أوسع من هذه التسهيلات الائتمانية خاصة في قروض الصناعيين تماشياً مع حالة التضخم وحاجتهم لسقوف تمويل عالية لتأمين خطوط الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وغيرها من التجهيزات والتقانة».

كما أكد أنه يجري العمل على تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وإعادة النظر في العديد منها بما يسمح بالتوسع في منح القروض وزيادة حجم التوظيفات في الودائع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيانات المالية للمصرف الصناعي، تم منح 87 قرضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.

وبخصوص الضمانات، ذكر المصدر أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض.