الحكومة ترفع سعر ربطة الخبز الحر إلى 2,500 ل.س

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”أول أمس قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز السياحي (1كغ) في مختلف المحافظات بـ2,500 ليرة سورية، وشددت على ضرورة عدم تجاوز التسعيرة الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن نشرة الأسعار رقم (11) الصادرة في 21 تشرين الثاني 2021 وملحقاتها (1و2) تبقى كما هي دون تعديل، بحسب الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلامية.

وقبل أيام، أصدرت “مديرية تموين ريف دمشق” نشرة أسعار جديدة للمخبوزات، ورفعت فيها سعر كيلو الكعك بسمسم إلى 5,000 ليرة، والكعك دون سمسم إلى 4,500 ليرة، وكيلو خبز الصمون إلى 3,000 ليرة، وكيلو خبز النخالة إلى 1,500 ليرة.

وفي حزيران 2021، حدّدت “مديرية تموين دمشق” سعر كيلو خبز الصمون بـ2,250 ل.س، والكعك بسمسم 3,600 ل.س، وخبز النخالة 1,000 ل.س، والخبز السياحي 1,700 ل.س، ثم رُفع سعر الأخير ثانية إلى 2,300 ل.س.

وفي آذار 2021، كان كيلو الخبز السياحي مسعراً بـ1,700 ل.س، والصمون القاسي 2,200 ل.س، والطري 2,000 ل.س، وخبز النخالة 1,000 ل.س، وكيلو الكعك بسمسم 3,800 ل.س، وبدون سمسم 3,500 ل.س.

واعترض حينها رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها” ممدوح البقاعي، على تسعيرة الخبز السياحي والصمون والكعك الجديدة، وأكد أنها أقل من الكلف الحالية بنسبة تصل إلى 30%.