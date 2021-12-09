أعلنت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع عن فتح باب التقدم إلى منحة دراسية خاصة بذوي الشهداء وذوي جرحى العجز الكلي وجرحى العجز الكلي في مركز كنوز للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي الكائن في منطقة الصبورة محافظة ريف دمشق

ونوهت المديرية إلى أن عدد المقاعد المتاحة /15/ مقعداً ضمن الاختصاصات التالية:(إدارة أعمال - إدارة معارض ومؤتمرات - دلالة سياحية - إدارة مكاتب سياحية ومنشآت)

وأوضحت المديرية أنه يمكن التقدم إلى المنحة عن طريق مراجعة أفرع وأقسام مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في كافة المحافظات مصطحبين الأوراق التالية:(صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية - صورة عن الهوية الشخصية – بيان عائلي الكتروني حديث)

تضمنت الشروط أن يكون المتقدم لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 21 سنة ،كما تضمنت الشهادات المطلوبة وهي (ثا/علمي – ثا/أدبي – ثا/تجارة – ثا/صناعة –ثا/ فنون نسوية), على أن لا تزيد فترة الحصول على الشهادة الثانوية عن 4 سنوات حتى تاريخه.

وبينت المديرية أن مدة الدراسة في المركز عامين كاملين مغطاة بالمنحة المقدمة من المركز،وأن التقدم إلى المنحة يبدأ من تاريخ 11/12/2021م وينتهي بتاريخ 14/12/2021م في أفرع وأقسام المديرية في كافة المحافظات .