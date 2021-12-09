١٥ ألف طالب سجلوا في اختبار الترشح للثانوية العامة

قررت وزارة التربية إعادة اختبار الترشح للثانوية العامة دورة ٢٠٢٢ للمرة الثانية بتاريخ ١١ /كانون الأول/2021 الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب، وعدم ضياع فرصة التقدم للثانوية العامة دورة ٢٠٢٢ لمن يحتاج إلى اختبار الترشح، ولم يتمكن من التقدم إليه، أو النجاح فيه في المرة الأولى

وفي هذا المجال أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أنه بلغ عدد المسجلين لهذا الاختبار /١٥٣٤٥/طالباً وطالبة منهم/ ٩٩٤٩ / طالباً وطالبة في الفرع الأدبي و/ ٥٣٩٦ / طالباً وطالبة في الفرع العلمي موزعين على/١٤٤/مركزاً امتحانياً في المحافظات

أكد فاتي أن الاختبار مؤتمت كما في المرة الأولى، وسيصحح إلكترونياً.