١٥ ألف طالب سجلوا في اختبار الترشح للثانوية العامة

09-12-2021

١٥ ألف طالب سجلوا في اختبار الترشح للثانوية العامة

وزارة التربية

قررت وزارة التربية إعادة اختبار الترشح للثانوية العامة دورة ٢٠٢٢ للمرة الثانية بتاريخ ١١ /كانون الأول/2021 الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب، وعدم ضياع فرصة التقدم للثانوية العامة دورة ٢٠٢٢ لمن يحتاج إلى اختبار الترشح، ولم يتمكن من التقدم إليه، أو النجاح فيه في المرة الأولى

وفي هذا المجال أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أنه بلغ عدد المسجلين لهذا الاختبار  /١٥٣٤٥/طالباً وطالبة  منهم/ ٩٩٤٩ / طالباً وطالبة في الفرع الأدبي و/ ٥٣٩٦ / طالباً وطالبة في الفرع العلمي موزعين على/١٤٤/مركزاً امتحانياً في المحافظات

أكد فاتي أن الاختبار مؤتمت كما في المرة الأولى، وسيصحح إلكترونياً.

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