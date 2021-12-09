استيراد 173 دواءً نوعياً بقيمة 70 مليون يورو

كشف مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة أن المؤسسة ثبتت نحو 173 مستحضراً دوائياً نوعياً استيرادياً يتعلق بزمر دوائية مختلفة لأمراض مزمنة وسارية بقيمة تعاقدية تتجاوز الـ 70 مليون يورو.

وأشار جوهرة إلى أن ذلك جاء نتيجة إعلان المؤسسة لمناقصة تأمين الحاجات الدوائية للعام 2021 والتي أغلقت نهاية آب من العام الجاري ما يسهم بعدم حدوث أي انقطاعات في الأدوية واستمرار التوريدات للأدوية النوعية والاستيرادية.

يذكر أنه وفي اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عقد في الـ 7 من تشرين الثاني الماضي لبحث واقع القطاع الدوائي أكد ضرورة تيسير إجراءات التعاقد ما أمكن وتكثيف الجهود لتنفيذ عقود استجرار الأدوية والمستلزمات الصحية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك.

