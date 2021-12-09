09-12-2021
تزوير وكالات رسمية لبيع وشراء سيارات في حلب
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وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب حول وجود أشخاص يقومون بتنظيم ضبوط شرطية مزورة حول فقدان لوحات سيارات وتزوير وكالات من أجل فراغ السيارات لدى مديرية النقل بحلب .
وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص ومصادرة بعض الأوراق والضبوط الوهمية المزورة .
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتزوير الوكالات الرسمية وتنظيم ضبوط شرطية وهمية وبيع وشراء سيارات دون وجود مالكيها ودفع ثمنها بالدولار الأمريكي .
نظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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