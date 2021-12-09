تزوير وكالات رسمية لبيع وشراء سيارات في حلب

09-12-2021

تزوير وكالات رسمية لبيع وشراء سيارات في حلب

تزوير وكالات رسمية وبيع وشراء سيارات دون وجود مالكيها في حلب

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب حول وجود أشخاص يقومون بتنظيم ضبوط شرطية مزورة حول فقدان لوحات سيارات وتزوير وكالات من أجل فراغ السيارات لدى مديرية النقل بحلب .

وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص ومصادرة بعض الأوراق والضبوط الوهمية المزورة .

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتزوير الوكالات الرسمية وتنظيم ضبوط شرطية وهمية وبيع وشراء سيارات دون وجود مالكيها ودفع ثمنها بالدولار الأمريكي .

نظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
 

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