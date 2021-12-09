إعادة فتح الموانئ البحرية للملاحة والصيد

09-12-2021

إعادة فتح الموانئ البحرية للملاحة والصيد

الموانئ البحرية

أعادت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل فتح كل الموانئ البحرية للملاحة والصيد في المنطقة الساحلية اعتباراً من صباح اليوم مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.

وكانت أعلنت المديرية إغلاق كل الموانئ البحرية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر أمس الأربعاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

يذكر أن تنيناً بحرياً وعاصفة مطرية ضربا الساحل السوري أمس ما أدى لوقوع أضرار بالأشجار والطرقات في محافظتي “طرطوس” و”اللاذقية”.

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