09-12-2021
إعادة فتح الموانئ البحرية للملاحة والصيد
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أعادت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل فتح كل الموانئ البحرية للملاحة والصيد في المنطقة الساحلية اعتباراً من صباح اليوم مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.
وكانت أعلنت المديرية إغلاق كل الموانئ البحرية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر أمس الأربعاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.
يذكر أن تنيناً بحرياً وعاصفة مطرية ضربا الساحل السوري أمس ما أدى لوقوع أضرار بالأشجار والطرقات في محافظتي “طرطوس” و”اللاذقية”.
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