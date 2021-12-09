فوائد الإستيقاظ باكرا

يقول سقراط :

"عندما كنت صغيرآ كنت لا أحب الأستيقاظ باكرآ ، و كانت أمي تكره هذا التصرف مني لأنها كانت تحلم أن تراني يوماً تاجرآ غنياً ..

و في يوم ذهبت أمي معي للمعلم و كانت قد اتفقت معه

على أن يسرد لي فوائد الأستيقاظ مبكراً ..

• المعلم : سقراط سوف أقص عليك قصة جميلة و تقول لي ماذا أستفدت منها حسناً ؟

• سقراط : حسناً

• المعلم : كان هناك عصفورين أحدهما استيقظ باكرآ و أكل من الحشرات و أطعم صغاره ، و الثاني استيقظ متأخرآ فلم يجد ما يأكل ... ماذا استفدت من القصة يا سقراط ؟!

• سقراط :

أن الحشرات التي تستيقظ مبكراً تأكلها العصافير."