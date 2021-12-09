09-12-2021
فوائد الإستيقاظ باكرا
يقول سقراط :
"عندما كنت صغيرآ كنت لا أحب الأستيقاظ باكرآ ، و كانت أمي تكره هذا التصرف مني لأنها كانت تحلم أن تراني يوماً تاجرآ غنياً ..
و في يوم ذهبت أمي معي للمعلم و كانت قد اتفقت معه
على أن يسرد لي فوائد الأستيقاظ مبكراً ..
• المعلم : سقراط سوف أقص عليك قصة جميلة و تقول لي ماذا أستفدت منها حسناً ؟
• سقراط : حسناً
• المعلم : كان هناك عصفورين أحدهما استيقظ باكرآ و أكل من الحشرات و أطعم صغاره ، و الثاني استيقظ متأخرآ فلم يجد ما يأكل ... ماذا استفدت من القصة يا سقراط ؟!
• سقراط :
أن الحشرات التي تستيقظ مبكراً تأكلها العصافير."
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