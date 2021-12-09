إيطاليا أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم

09-12-2021

إيطاليا أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم

إيطاليا تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم

أضيئت "أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم" على منحدرات مونتي إنجينو، المطلة على مدينة غوبيو الإيطالية.

تضيء المدينة شجرة الكريسماس السحرية بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.

ويبلغ ارتفاع الشجرة 750 م ، تعلوها نجمة عملاقة، وهناك كبلات يبلغ طولها 8.5 كم تعمل على إضاءة عرض الشجرة الهائل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1991.

وتم تزيين الشجرة بـ 300 مصباح أخضر بينما يضيء الداخل بـ 400 مصباح متعدد الألوان.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...