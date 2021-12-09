09-12-2021
إيطاليا أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم
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أضيئت "أكبر شجرة عيد ميلاد في العالم" على منحدرات مونتي إنجينو، المطلة على مدينة غوبيو الإيطالية.
تضيء المدينة شجرة الكريسماس السحرية بأكثر من 700 مصباح في حفل إضاءة سنوي يعود تاريخه إلى عام 1981.
ويبلغ ارتفاع الشجرة 750 م ، تعلوها نجمة عملاقة، وهناك كبلات يبلغ طولها 8.5 كم تعمل على إضاءة عرض الشجرة الهائل الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1991.
وتم تزيين الشجرة بـ 300 مصباح أخضر بينما يضيء الداخل بـ 400 مصباح متعدد الألوان.
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