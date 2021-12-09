فوائد القرفة مع الزنجبيل والعسل وطرق تحصيلها

تتضمن فوائد القرفة مع الزنجبيل والعسل الاتي:

تنبثق فوائد القرفة مع الزنجبيل والعسل من مكونات كل واحد منهم على حدا، كالاتي:

1. فوائد القرفة

إليك أهم فوائد القرفة كما يأتي:

خفض السكر في الدم: قد تخفض القرفة مستويات السكر في الدم خاصة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إضافة إلى أنها قد تنظم ضغط الدم لديهم.

الحماية من الإصابة بالزهايمر: يمكن أن تساعد المستخلصات الموجودة في القرفة على الوقاية من الإصابة بالزهايمر، وتحسين القدرات العقلية والفكرية.

خفض خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية: تبين أن مستخلصات القرفة لها نشاطًا مضادًا لفيروس نقص المناعة البشرية.

درء الإصابة بالتصلب المتعدد: اتضح أن القرفة لها تأثير مضاد لالتهابات الجهاز العصبي المركزي وأجزاء عدة من الدماغ.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: تتضمن القرفة مركبات طبيعية تؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها قادرة على خفض ضغط الدم المسبب لهذه الأمراض.

منع الإصابة بالسرطان: يمكن أن يكون للقرفة خصائص مضادة للأورام السرطانية، إذ أنها قد تخفض الإجهاد التأكسدي في خلايا الورم الميلانيني.

2. فوائد الزنجبيل

أما فوائد الزنجبيل فتتضمن ما يأتي:

تخفيف الغثيان: قد يساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان وخاصة غثيان الصباح لدى الحامل، والغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي، والغثيان بعد العمليات الجراحية.

إنقاص الوزن: يمكن أن يلعب الزنجبيل دورًا في خفض الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد.

تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل: يمكن أن يساهم الزنجبيل في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب المفاصل، كما أنه قد يساعد في الحد من أعراض هشاشة العظام خاصة هشاشة الركبة.

خفض السكر في الدم: قد يخفف الزنجبيل من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

3. فوائد العسل

فوائد العسل تتضمن الاتي:

توفير المغذيات الأساسية: يحتوي العسل على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، مثل: الأحماض الفينولية (Phenolic acids)، والفلافونويد (Flavonoids) المهمة للجسم.

تخفيف أعراض البرد: يمكن أن يساعد العسل في تخفيف السعال وخاصة السعال الليلي الذي يرافق حالات البرد.

تعزيز طاقة الجسم: يتضمن العسل نسبة عالية من الكربوهيدرات التي توفر الطاقة للجسم.

تحسين صحة الأمعاء: يتكون العسل من أنواع مختلفة من السكريات، مثل: الفركتوز (Fructose)، والغلوكوز (Glucose)، والسكروز (Sucrose)، والتي تشجع على نمو البروبيوتيك (Probiotics) في الأمعاء.

طريقة تحصيل فوائد القرفة مع الزنجبيل والعسل

يتم تحصيل فوائد القرفة مع الزنجبيل والعسل عن طريق تحضير مشروب دافئ صحي، وذلك باتباع الخطوات الاتية:

المكونات

وتتضمن الاتي:

2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبروش.

1 قطعة من القرفة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

2 كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

وتشمل الاتي:

أحضر قدر وضع به الزنجبيل والقرفة والماء، واترك القدر على النار لمدة 8 دقائق.

صفي المزيج وأضف له العسل وتناوله دافئًا.

أضرار القرفة مع الزنجبيل والعسل

أيضًا تنبثق أضرار القرفة مع الزنجبيل والعسل من مكونات الخلطة، وهي كالاتي:

أضرار القرفة

أما أضرار القرفة فهي كالاتي:

التهيج والحساسية.

التسمم الغذائي عند المصابين بأمراض الكبد.

انخفاض مستويات السكر في الدم.

التفاعل مع الأدوية.

أضرار الزنجبيل

تتضمن أضرار الزنجبيل ما يأتي:

حرقة المعدة.

التجشؤ.

الإسهال.

غزارة الطمث.

زيادة خطر النزيف.

تفاقم بعض أمراض القلب.

أضرار العسل

وأضرار العسل تتضمن الاتي:

الحساسية.

صعوبة التنفس