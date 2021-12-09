رفع سعر العداد المنزلي من 25 ألفاً إلى 52 ألفا بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع

09-12-2021

رفع سعر العداد المنزلي من 25 ألفاً إلى 52 ألفا بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع

عداد مياه

نفى مصدر خاص في وزارة الموارد المائية صحة ما يشاع عن ارتفاع قيمة عدادات المنزلي إلى 82 ألفاً والتجاري إلى 99 ألفاً.

وبين المصدر أنه تم وبناء على طلب مؤسسة معامل الدفاع وهي الجهة التي تقوم بتصنيع عدادات المياه ونتيجة ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية برفع سعر العداد المنزلي فقط.

وأشار إلى أنه شكلت لجنة من وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة معامل الدفاع وممثلين عن عدد من مؤسسات المياه في بعض المحافظات لدراسة السعر وفقاً للتكلفة.

وبين المصدر أنه تمت دراسة وضع تسعيرة جديدة لقيمة العداد المنزلي نصف إنش، وتبين أن كلفته من المؤسسة المصنعة هو 52 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي سيتم تسليمه إلى مؤسسات المياه بها.

وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة نسبة 20-30 بالمئة من هذا المبلغ من مؤسسات المياه وذلك بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي. ولفت إلى أنه تم تعميم التسعيرة الجديدة إلى جميع مؤسسات المياه للعمل بموجبها.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أي تعديل في قيمة العداد التجاري.

وعن القيمة السابقة للعداد بين المصدر أنها كانت 25 ألف ليرة للعداد المنزلي نصف إنش، وكانت تضاف عليها النسبة السابقة تكاليف وصلات وأجور حفر وتركيب.

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