رفع سعر العداد المنزلي من 25 ألفاً إلى 52 ألفا بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع

نفى مصدر خاص في وزارة الموارد المائية صحة ما يشاع عن ارتفاع قيمة عدادات المنزلي إلى 82 ألفاً والتجاري إلى 99 ألفاً.

وبين المصدر أنه تم وبناء على طلب مؤسسة معامل الدفاع وهي الجهة التي تقوم بتصنيع عدادات المياه ونتيجة ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية برفع سعر العداد المنزلي فقط.

وأشار إلى أنه شكلت لجنة من وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة معامل الدفاع وممثلين عن عدد من مؤسسات المياه في بعض المحافظات لدراسة السعر وفقاً للتكلفة.

وبين المصدر أنه تمت دراسة وضع تسعيرة جديدة لقيمة العداد المنزلي نصف إنش، وتبين أن كلفته من المؤسسة المصنعة هو 52 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي سيتم تسليمه إلى مؤسسات المياه بها.

وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة نسبة 20-30 بالمئة من هذا المبلغ من مؤسسات المياه وذلك بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي. ولفت إلى أنه تم تعميم التسعيرة الجديدة إلى جميع مؤسسات المياه للعمل بموجبها.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أي تعديل في قيمة العداد التجاري.

وعن القيمة السابقة للعداد بين المصدر أنها كانت 25 ألف ليرة للعداد المنزلي نصف إنش، وكانت تضاف عليها النسبة السابقة تكاليف وصلات وأجور حفر وتركيب.