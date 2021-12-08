08-12-2021
تموين ريف دمشق : المازوت الخاص بالسرافيس مؤمن
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أوضح مدير تموين ريف دمشق سائر شيحا أن المازوت الخاص بالسرافيس مؤمن ولكن الغاية من خلية العمل تأمين توزيع المشتقات للسرافيس العاملة ومنع المتسرببين من التزود
وسننفذ جميع التعليمات الخاصة في خلية العمل لحل أزمة النقل والمواصلات في المحافظة فيما يخص مراقبة محطات الوقود المخولة بتوزيع المازوت وسيطبق المرسوم التشريعي رقم 8 بكل حزم لما فيه خير الوطن والمواطن
و سنتابع أي شكوى من أي مواطن على أي سائق سرفيس كما سنتابع أي شكوى من أي سائق سرفيس تقدم ضد أي محطة وقود، بالإضافة إلى جولاتنا اليومية
نينار اف ام
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