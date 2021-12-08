إكثار البذار: 48 ألف طن من بذار القمح جاهزة للتوزيع

تواصل المؤسسة العامة لإكثار البذار عبر مراكزها في المحافظات غربلة وتعقيم كميات بذار القمح لتوزيعها على الفلاحين بهدف تنفيذ الخطة الزراعية، حيث بلغت الكميات المغربلة والمعقمة والجاهزة للتوزيع حتى الآن 48 ألف طن من كميات البذار الخام المتوافرة لدى المؤسسة والبالغة 75 ألف طن.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور بسام السليمان أنه تم بيع 17 ألف طن من تلك الكميات للفلاحين الحاصلين على الترخيص الزراعي عن طريق فروع المؤسسة وفروع المصرف الزراعي التعاوني، مشيراً إلى أن خطة المؤسسة الإنتاجية للموسم القادم تتضمن إنتاج 120 ألف طن من بذار القمح.

وحول المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا، ذكر أن هذا العام تم الإقلاع بالمرحلة الأخيرة من المشروع وهي مرحلة الحقول المفتوحة التي تهدف إلى إنتاج بذار #البطاطا من مرتبة ايليت، حيث بلغ إنتاجها 1100 طن بذار بطاطا تم بيع جزء منها للمزارعين لزراعتها خلال العروة الخريفية.

وأكد أن باب الاكتتاب مفتوح حالياً على باقي كمية بذار البطاطا للراغبين بالحصول عليها لزراعة العروة الربيعية القادمة.