تحديث جديد لمعاناة البطاقة «الذكية»

معاناة البطاقة "الذكية" مستمرة، بتحديثات لا تنتهي، فاليوم لم تعد مشكلة السوري بعدم توفر المواد المدعومة التي تبدأ بالسكر والرز والزيت وتنتهي بالغاز والمازوت والبنزين، وإنما بالرسائل التي لا تنذرهم بوصول مخصصاتهم، وأن وصلت الرسالة تصل متأخرة ليبدأ الماراثون الذي لا تكون نهايته في أغلب الأحيان الفوز بمواد "الذكية"، لأن الوقت قد فات.. ولا خيار سوى التسجيل من جديد والانتظار.

وخلال تصريحات صحفية، أكد زيدان الشيخ عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق، أن حقوق المستهلك بالمواد محفوظة عبر إعادة طلب المادة في حال فاته موعد استلامها، مشيراً إلى أن مسؤولية إرسال الرسائل تقع على عاتق شركتي الخليوي.

وقال الشيخ إن «حق المستهلك مضمون في مادة المازوت من ساعة وصول الرسالة إلى هاتفه الخليوي ولمدة 24 ساعة، وبعض الموزعين يحتاجون لأسبوع لتوزيع الحمل الواحد»، مشدداً على أنه من واجب الموزع إيصال المادة إلى أقرب نقطة من سكن المستهلك.