ميزة جديدة لخاصية إخفاء الرسائل في «Whatsapp»

أطلق تطبيق "واتسآب" في العام الماضي خاصية "إخفاء الرسائل" من المحادثات، وكان يسمح للمستخدمين فقط باختيار مستخدمين آخرين بعينهم لإخفاء الرسائل، ومحددة بفترة 7 أيام فقط.

الآن أضاف "واتسآب" ميزة جديدة للخاصة تسمح بتشغيلها "تلقائيا" للدردشات الفردية الجديدة، بعد فترة زمنية يختارها المستخدم.

وأصبح بمقدور المستخدمين حذفها بعد 24 ساعة أو 90 يوماً إضافة إلى فترة الأيام السبعة.

وذكر مؤسس شركة "ميتا" المالكة للتطبيق "#مارك_زوكربيرغ"، في حسابه على فيسبوك: «ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضياً بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً. ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد».