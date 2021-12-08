"اتصالات".. نعمل على تنظيم الدفع الإلكتروني

أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن هناك خطة متكاملة يتم العمل عليها بخصوص الدفع الإلكتروني وكل فترة يتم إعادة تقييمها والبناء عليها

وأوضحت الشركة أن الهيئة تسعى لتنظيم الدفع الإلكتروني، وألا يقع أي أحد سواء الزبون أو التاجر أو حتى شركة الخلوي بأي مشاكل، ولفتت الهيئة لجهوزيتها لتقديم أي شيء لتشجيع الخدمة.

وبخصوص المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات الخلوي في نشر خدمة الدفع الإلكتروني بينت الهيئة أنها ليست مشاكل وعقبات بقدر ما هي ضوابط تقديم الخدمة

وأشارت الشركة إلى أن الدفع الإلكتروني هو مجموعة من الضوابط سواء بالنسبة للزبون أم التاجر أم للشـركة التي تخدمهم، مضيفةً أنها تدرس الإمكانية للتوسع لتخفيف الضوابط عنهم بما يضمن سلامة العمل.