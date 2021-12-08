08-12-2021
استشهاد 3 يمنيين جراء غارة سعودية
استشهد أربعة مواطنين يمنيين بينهم طفل جراء غارة شنها الطيران السعودي وانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في محافظة صعدة الحدودية شمال اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله “إن طيران العدوان استهدف بغارة منطقة بقعة علاف بمديرية سحار ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين”.
وأضاف المصدر إن طفلاً استشهد بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية.
إلى ذلك شن طيران العدوان مزيدا من الغارات مستهدفا منطقة العطفين بمديرية الحشوة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.
إضافة تعليق جديد