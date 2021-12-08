ميليشيا “قسد” تقطع طريق القامشلي-تل حميس لقمع مظاهرة الأهالي ضدها

أقدمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على قطع طريق القامشلي-تل حميس جنوب المدينة لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديداً بممارسات الميليشيا الإرهابية بحقهم ومواصلتها اختطاف الشبان والقاصرين.



وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أقدمت على قطع طريق القامشلي-تل حميس لقمع احتجاجات الأهالي تنديداً بممارساتها بحقهم وخوفا من ردات فعلهم على جرائمها والتي كان آخرها إصابة فتى بالرصاص أثناء محاولته الهروب من مسلحي الميليشيا الذين أرادوا خطفه في مدينة تل حميس.



وتستمر ميليشيا “قسد”بانتهاك الحياة العامة والخاصة في المناطق التي تنتشر فيها حيث اختطفت خلال اليومين الماضيين عشرات الشباب لسوقهم إلى معسكرات ما يسمى الدفاع الذاتي بينهم 50 قاصراً وحاولت منع الأهالي من التظاهر أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف للتنديد بانتهاكات “قسد” وإطلاق سراح الأطفال ووقف حملات الخطف بحق الأهالي.