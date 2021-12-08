إغلاق الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

08-12-2021

إغلاق الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

إغلاق الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل اليوم إغلاق كل الموانئ البحرية (الملاحة والصيد).

وبين المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي أنه تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ولفت العميد قبرصلي إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية داعياً مسؤولي الموانئ والمخافر التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.

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