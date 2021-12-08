تعرف على طريق مصر لنهائي كأس العرب

08-12-2021

تعرف على طريق مصر لنهائي كأس العرب

حسم منتخب مصر صدارة مجموعته في بطولة كأس العرب "قطر 2021"، على حساب نظيره الجزائري بعد تعادل المنتخبين أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

واقتنصت مصر تعادلا ثمينا من الجزائر 1-1 وحسمت صدارة المجموعة الرابعة لصالحها بفضل اللعب النظيف بعدما تساويا نقاطا (7 لكل منهما)، وأهدافا (7 لكل منهما أيضا مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

ونالت الجزائر ست بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، بينهما واحدة من بطاقتين صفراوين في المباراة ضد لبنان في الجولة الثانية، وأخرى مباشرة في مباراة مصر أمس، فيما نالت مصر 6 بطاقات صفراء.

وبفضل تصدره للمجموعة الرابعة، تفادى منتخب مصر مواجهة المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، في الدور ربع النهائي، كما سيتجنب "الفراعنة" مواجهة منتخب البلد المنظم قطر في المربع الذهبي، في حال تأهلهما معا إلى هذا الدور.

وسيواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي نظيره الأردني، وفي حال تخطي "النشامى"، سيضرب "الفراعنة" مواعد في نصف النهائي مع الفائز من مباراة منتخبي تونس وعمان.

وإذا أكمل "الفراعنة" مشوارهم إلى نهائي كأس العرب، فإنهم سيقابلون المتأهل من مباراة نصف نهائي الجانب الآخر، الذي يلتقي فيه الفائز من مواجهة المغرب والجزائر في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة قطر والإمارات في الدور ذاته.

وكالات

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