بوتين وبايدن يختتمان مباحثاتهما عبر الانترنت

اختتم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اجتماعاً مغلقاً عبر الانترنت استغرق أكثر من ساعتين.

ووفق البيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الاقليمية لافتاً إلى أن بايدن سيبلغ قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم بنتائج هذا الاجتماع مع الرئيس بوتين.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيسين بوتين وبايدن سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين.

وتشير المصادر الصحفية إلى أن بايدن سيحاول احتواء تصريح سابق له تهجم فيه على الرئيس بوتين الموجود حالياً في سوتشي وظهر في مقطع فيديو قصير بثه الكرملين جالساً أمام شاشة يظهر عليها نظيره الأمريكي.