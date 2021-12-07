حالة الطقس 7/12/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً ماطراً في معظم المناطق والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وخاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية والجنوبية الغربية وتهطل الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر.