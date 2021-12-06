تعرفوا على التهاب القصيبات الشعري 

يمكن لاحظتوا بالفترة الماضية حالات رشح وسعال عند الأطفال خاصة بالأعمار الصغيرة مع تحذيرات من مرض التهاب القصيبات الشعري

وهو عدوى تصيب الطرق التنفسية عند الأطفال خاصة بعمر أقل من سنة .

والفيروس المسؤول عنها هو Respiratory syncytial virus (RSV او الفيروس المخلوي التنفسي إضافة لفيروس نظير الانفلونزا وفيروس الزكام

وكلها تسبب التهاب المجاري التنفسية خاصة عند الاطفال أقل من 6 أشهر وتنتشر الاصابات بين شهر تشرين الثاني ونيسان .

أهم الأعراض :

.تبدأ الأعراض بالسيلان الأنفي والعطاس وحرارة خفيفة وسعال ثم تتطور لتسرع تنفس وبالحالات الشديدة تتطور لصعوبة التنفس وبتلاحظ الأم جهد عالي عند الطفل لسحب النفس وصولاً للزرقة المركزية حول وجه الطفل بسبب صعوبة التنفس

تشخيص المرض بيتم من خلال الفحص الطبي وقياس الأكسجة مع التصوير الشعاعي وعادة بتدوم الاصابة بين 3-5 أيام

العلاج:

ضمن المنزل بالدرجة الاولى الراحة وإعطاء السوائل وفي حال حصول زرقة في الوجه او صعوبة تنفس أو نقص تجاوب بالنسبة للطفل وتجفاف فأكيد هون صار مهم نقله للمشفى مع الدعم بالأكسجين أما مضاد الفيروسات ribavirin فما عاد في استخدام إله، وأكيد كمان مافي دور للمضادات الحيوية.



د.عقمها