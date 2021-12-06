سوريا تغادر كأس العرب

تغلب المنتخب الموريتاني على نظيره السوري، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الاثنين، على استاد الجنوب، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب.

وودع المنتخبين السوري والموريتاني البطولة من الدور الأول بعد احتلالهم المركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط لكل منهما، فيما تصدرت تونس المجموعة بـ6 نقاط، وحل المنتخب الإماراتي في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وسجل هدفي موريتانيا محمد سويعيد في الدقيقة (50) وحمي تانجي في الدقيقة (90+5)، فيما سجل لسوريا محمود البحر في الدقيقة (52)

وشهدت المواجهة تفوق نسور قاسيون الذين دخلوا بطموح الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي، ولكنهم فشلوا في تقديم الأداء المتوقع الذي ظهروا به أمام تونس.

فيما لعب المنتخب الموريتاني بتكتيك دفاعي مع الضغط على حامل الكرة، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي أقلقت الدفاع السوري بقيادة ثائر كروما.