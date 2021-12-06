الليرة التركية تتأرجح على حبل الإنهيار

عاودت الليرة التركية هبوطها، اليوم الإثنين، بعد سلسلة من هبوط و ارتفاع، ليقترب سعر صرف الليرة امام الدولار لأدنى مستوياته.

و تراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة 1% وبلغ 13.83 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 50% منذ بداية العام، وكان يتم تداول العملة التركية في بداية 2021 عند 7.4 ليرة للدولار، وفي 23 من ايلول الماضي تراجعت الليرة بنسبة 16% مسجلة مستويات قياسية متدنية.

وجاء الهبوط، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 16%، الخطوة التي يؤيدها رئيس النظام التركي أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.



المصدر: روسيا اليوم

