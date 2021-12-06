كم بلغت تداولات «بورصة دمشق» اليوم ؟!

أغلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" جلسة، اليوم الإثنين، بحجم تداول قدره 251,694 سهماً، وبقيمة تجاوزت 453 مليون ليرة سورية، موزعة على 362 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية "DWX" اليوم 383.45 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 15,083.61 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 2.61%.

وكسب مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالأسهم الحرة "DLX" اليوم 32.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1,503.04 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 2.19%.

وأنهت السوق جلسة التداولات الماضية بحجم تداول قدره 8,012,345 سهماً، وبقيمة تجاوزت 106.3 مليار ليرة سورية، موزعة على 251 صفقة.

