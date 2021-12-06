مباحثات اقتصادية بين سورية وأبخازيا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع السفير الأبخازي بدمشق خوتابا باغرات راشوفيتش سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال التبادل التجاري وتصدير المنتجات الزراعية.

وأشار الوزير قطنا إلى ضرورة وضع برنامج تعاون علمي وفني ضمن اتفاقية تنفيذية يتم من خلالها تأطير سبل التعاون لتكون أساساً لتحديد المنتجات القابلة للتصدير وكمياتها ومواصفاتها الحجرية والقياسية والفنية مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل كل ما يمكن من إجراءات بين التجار ورجال الأعمال في سورية وأبخازيا بما يخدم عملية تبادل المنتجات.

وأبدى السفير خوتابا استعداد بلاده لإنشاء خط بحري بين البلدين لتسريع وصول المنتجات السورية إلى الموانئ البحرية وتسهيل مرورها إلى روسيا والدول المجاورة لها وإنشاء نقطتين تجاريتين في كل من أبخازيا وسورية لتعبئة وتغليف الخضار والفواكه المعدة للتصدير والمساهمة في عقد لقاءات رجال الأعمال بين البلدين بحضور الجهات الحكومية لتفعيل الاتفاقيات على أرض الواقع.

وطلب السفير خوتابا قائمة بالمنتجات الزراعية السورية المعدة للتصدير وكمياتها وقوانين الحجر الزراعي في سورية والتسهيلات الممكنة في مجال نقل المنتجات وإقامة الاستثمارات.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة معمل لتصنيع وإعادة تدوير الأخشاب ومعمل لتجفيف الفواكه في سورية والشروط اللازمة لاستيراد الأخشاب وسبل نقل البضائع.

وزار السفير الأبخازي بعد الاجتماع صالة بيع منتجات الأسر الريفية بدمشق واطلع على سلع ومواد محلية الصنع متعددة.