كاميرا رباعية جبّارة.. تعّرف على مواصفات هاتف «سامسونغ» الجديد!

سّربت إحدى المواقع المتخصصة في أخبار التكنولوجيا، صور ومواصفات هاتف "سامسونغ" المقبل، من طراز "غالاكسي إيه 73"، المقاوم للماء والمزود بشاشة "أموليد" قياس 6.7 بوصة مع دعم تحديث 90 هرتز، إلى جانب قارئ البصمات.

ووفق التسريبات فإن هاتف سامسونغ الجديد سيأتي بـ4 كاميرات، دقة الرئيسية منها تصل إلى 108 ميغابكسل، وبالنسبة للمعالج، فسيدمج الهاتف "سناب دراغون 750 جي"، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12".

وسيزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، في حين تصل السعة التخزينية إلى 128 غيغابايت، أما بما يتعلق بالطاقة فسيدمج الهاتف بطارية سعة 5 آلاف ميلي أمبير/ساعة، ومنفذا للشحن من النوع "سي".

وسيأتي الطراز الجديد باللونين الذهبي والأسود، ومن المتوقع أن يُطرح للبيع في كانون الأول/ديسمبر 2021، بسعر 450 دولار تقريباً وفق التسريبات، حيث لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن.