الكهرباء والنفط تستعدان لمباراة المنتخب.. غداً

كشفت مصادر خاصة عن وجود محاولة وتحرك داخل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين أكبر كمية ممكنة من مادتي "الغاز والفيول" أو تخزين كميات من #الغاز وضخها باتجاه محطات توليد الطاقة الكهربائية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من متابعة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم غد الاثنين أمام شقيقه الموريتاني ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العرب المقامة في #قطر.

وأضافت المصادر أن وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية ستبذلان قصارى جهدهما لتوفير التغذية الكهربائية خلال موعد المباراة وعلى أوسع نطاق ممكن ووفق الإمكانيات المتاحة، لتغطية هذا الحدث الرياضي الوطني الهام، منوهة أن الوزارتين تتابعان مطالب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك.

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