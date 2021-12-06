بروتين نباتي على هيئة “علكة” آخر صيحات مواجهة كورونا

كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا، عن مفاجاة سارة، مفادها أنّ العلكة التي تحتوي على الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE2)، بإمكانها الحدّ من عدوى فيروس كوفيد-19.

وقال العلماء في دراستهم المنشورة حديثاً في دورية “موليكيولار ثيرابي” إنّ: “العلكة المُغطاة ببروتين نباتي تعمل بمثابة مصيدة للفيروس، مما يقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب، ويحتمل أن يحد من انتقال العدوى”.

وذكر قائد الدراسة في كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، هنري دانييل إنّ: “فيروس كورونا يتكاثر في الغدد اللعابية، وعندما يعطس شخص مصاب أو يسعل أو يتحدث، يخرج بعض من هذا الفيروس ويصل إلى الآخرين”.

وأضاف دانييل: “توفّر العلكة فرصة لتحييد الفيروس في اللعاب، مما يمنحنا طريقة بسيطة لتقليل مصدر انتقال المرض”.

وتابع بالقول: “نحن نستخدم أقنعة الوجه (الكمامات)، وبعض الحواجز الأخرى لتقليل فرصة انتقال العدوى، والآن يمكن استخدام هذه العلكة كأداة إضافيّة في معركة مواجهة الجائحة”.

يُذكر أن فريق البحث يعمل حالياً على الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للتقييم، لمعرفة ما إذا كانت هذه الطريقة آمنة وفعّالة عند اختبارها على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، خاصةً أنها بسيطة وغير مُكلفة.

وكالات