التربية تصدر أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية للتعليم الموازي

أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية دمشق وحلب ودير الزور والحسكة للتعليم الموازي دورة عام 2021 من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي.

كما دعت الوزارة الطلاب المقبولين إلى استكمال أوراق تسجيلهم في المعهد لغاية التاسع من كانون الأول الجاري مبينة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر موقع الوزارة الرسمي.

وكانت الوزارة أصدرت في العاشر من تشرين الأول الماضي أسماء الناجحين في اختبارات القيد والقبول في معاهد التربية الرياضية للعام الدراسي الجديد.