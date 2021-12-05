التربية تصدر أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية للتعليم الموازي

05-12-2021

التربية تصدر أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية للتعليم الموازي

أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية دمشق وحلب ودير الزور والحسكة للتعليم الموازي دورة عام 2021 من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي.

كما دعت الوزارة الطلاب المقبولين إلى استكمال أوراق تسجيلهم في المعهد لغاية التاسع من كانون الأول الجاري مبينة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر موقع الوزارة الرسمي.

وكانت الوزارة أصدرت في العاشر من تشرين الأول الماضي أسماء الناجحين في اختبارات القيد والقبول في معاهد التربية الرياضية للعام الدراسي الجديد.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا