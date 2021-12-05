صرف أكثر من 6 مليارات ليرة للمتضررين من الحرائق باللاذقية

أنهت مديرية الزراعة باللاذقية صرف تعويضات الدفعة الثانية لمتضرري الحرائق التي اندلعت يومي الـ 9 و10 من تشرين الأول من العام الماضي وفقاً للبرنامج الذي أعدته لتوزيع التعويضات ضمن القرى وبلغت قيمة المبالغ المسلمة حتى الآن 6137062965 ليرة سورية موزعة على 18921 متضرراً.

وأوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن قيمة التعويضات تبلغ نحو 405ر6 مليارات ليرة سورية ونتيجة عدم قدرة البعض على الحضور في المواعيد المحددة لاستلام مستحقاتهم في قراهم تم تحديد عدد من المراكز موزعة على مستوى المحافظة لتسهيل الإجراءات أمامهم وتخفيف التكاليف عليهم.

ولفت إلى أنه سيتم صرف باقي التعويضات للمزارعين في منطقتي الحفة واللاذقية ضمن دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في بوقا وفي مبنى دائرة الزراعة بالقرداحة للمزارعين المتضررين عن منطقة القرداحة بينما يمكن للمزارعين المتضررين في منطقة جبلة استلام تعويضاتهم من مقر دائرة زراعة جبلة.

وكانت المديرية بدأت في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي صرف التعويضات على المتضررين التي يستفيد منها 19686 مزارعا وفق برنامج تم من خلاله تسليم التعويضات لهم في قراهم.

وتعادل قيمة الدفعة الثانية من التعويضات ما نسبته 25 بالمئة من كامل التعويضات حيث صرفت المديرية 50 بالمئة منها خلال العام الماضي بعد الحرائق مباشرة على ان يتم تسليم الدفعة الثالثة والاخيرة العام القادم.