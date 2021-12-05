مسابقة واختبار للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت في الجهات العامة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بتنظيم مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي.

ووفقاً للقرار يبدأ تقديم الطلبات إلى ديوان المحافظة التي يرغب المتسابق التعيين أو التعاقد في الجهات العامة ضمنها اعتباراً من صباح الأحد 23-1-2022 وحتى الخميس 24- 2-2022.

وتضمن القرار شروط التقدم والوثائق المطلوبة والوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم للدرجات التفضيلية إن وجدت.

وبموجب القرار تتولى وزارة التنمية الإدارية تنظيم المسابقة والاختبار في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي وفق معايير وضوابط تتضمن عدم تجاوز مراكز العمل المطلوب إشغالها 90 بالمئة من الملاك العددي الكامل للجهة العامة ما لم يكن التعيين أو التعاقد على مراكز العمل المهنية والفنية حصراً وبعد دراسة الاحتياج الفعلي بدقة.

وتتضمن أيضاً التقيد بنتائج خارطتي الشواغر الوظيفية والموارد البشرية والاحتياج الفعلي الدقيق وإعطاء الأولوية للتعيين أو التعاقد من الفئتين الأولى والثانية في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والعمالة المهنية في القطاع العام الاقتصادي اضافة الى تحديد الاحتياج وفق العدد المتوافر لدى الجهة العامة من المسمى الوظيفي والاختصاص المطلوب للتعيين أو التعاقد عليه.

