منتخبنا يبحث عن انتصار التأهل أمام موريتانيا

يلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم ونظيره الموريتاني في الخامسة من عصر الإثنين، ضمن ختام دور المجموعات، من كأس العرب، الذي تستضيفه قطر.

ويسعى منتخبنا لتحقيق الانتصار، لحسم تأهله للدور الثاني من البطولة، والتواجد ضمن دائرة الثمانية الكبار، وحصد المليون دولار، مكافأة التأهل للربع نهائي.

وسبق أن واجه منتخبنا نظيره الموريتاني مرتين في دورات الألعاب العربية، منذ العام 1976، بحسب سجلات موقع “كوورة”، التي تضمن تلك المباراتين فقط، في أرشيف مواجهاتنا مع موريتانيا.

وانتصر منتخبنا في المباراتين 2/0 سنة 1976، و1/0 سنة 1997، ليكون حصاد أهدافنا في الشباك الموريتانية 3 أهداف، في حين حافظت الشباك السورية على نظافتها.

وتسجل الذاكرة القريبة، مواجهة سورية موريتانية، لكن على صعيد الأندية، بين الجيش بطل دوري 2019، و”نواذيبو” الموريتاني، في بطولة الأندية العربية نسخة 2019/2020.

وتجاوز “نواذيبو” الجيش في مفاجأة مدوية حينها، بعد انتصاره في ميدانه بهدف نظيف إيابا، بعد التعادل ذهابا في أرض بطل الدوري السوري 1/1، ليقصي الجيش من دور البطولة الأول.

يذكر أن منتخبنا يحتل المركز الثالث في المجموعة ب3 نقاط خلف الإمارات المتصدر ب6، وتونس الوصيف والمتفوق علينا بفارق الأهداف أيضا ب3 نقاط، ويتذيل المجموعة موريتانيا بلا أي نقطة.

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