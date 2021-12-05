سورية تشارك في المسابقة البرمجية الجامعية لإفريقيا والوطن العربي

وصلت الفرق الوطنية السورية من الجامعات والمعاهد المتأهلة إلى مصر للمشاركة في المسابقة البرمجية الجامعية لإفريقيا والوطن العربي ACPC 2021 والتي ستقام في محافظة الأقصر.

ويشارك في المسابقة 17 فريقاً وطنياً من الجامعات والمعاهد السورية تأهلوا من الفرق المتسابقة في النهائي الذي أقيم مؤخراً، 3 فرق منهم من جامعة دمشق، و3 فرق من جامعة حلب، و3 فرق من جامعة تشرين، إضافة إلى فريقين من جامعة البعث، ومثلهما من الجامعة الافتراضية السورية، كما تشارك 3 فرق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وفريق من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا- حلب.

واكد المنسق الوطني للمسابقة البرمجية في سورية الدكتور جعفر الخير، أن المسابقة والتنافس ينطلقان اليوم في مصر ولمدة 5 ساعات متواصلة بمشاركة 18 دولة «من ضمنهم سورية» تضم 143 فريقاً، على أن تصدر النتائج النهائية مساء اليوم الأحد.

وأكد الخير التحضير الجيد للفرق السورية من الجامعات والمعاهد لتثبت جدارتها وتميزها في المسابقة الموعودة، علما أنه تم أمس إجراء أعمال الاختبارات والتحضيرات التمهيدية من تجهيز الأجهزة والشبكة والقاعات والتحكيم وجميع المسائل التقنية المرتبطة بإجراء المسابقة.

وتوقع الخير تحقيق نتائج جيدة في المسابقة، بما لا يقل عن 3 فرق تحصل على ميداليات، وهذا أمر يتوضح من خلال المنافسة اليوم، منوهاً بإجراء معسكرات محلية في كل جامعة من الجامعات التي قامت بتدريب طلابها، كما أن هناك استقراراً بواقع التدريب، متأملا حصد نتائج مثمرة من المشاركة السورية.

ولفت إلى مشاركة 6 جامعات تشمل دمشق والبعث وتشرين وحلب والافتراضية السوري والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، مبيناً أن كل فريق يضم 3 طلاب إضافة إلى مدرب، ليصل عدد الطلاب والمشرفين المشاركين في المسابقة إلى 70 مشاركاً يمثلون 17 فريقاً تأهلوا من أصل 220 فريقاً تنافسوا في النهائي الوطني في سورية.



ويشار إلى أن عدداً كبيراً من الفرق من مختلف الجامعات والهيئات التعليمية السورية الحكومية والخاصة تنافست في النهائي الوطني للمسابقة البرمجية السورية للجامعات SCPC والذي نظمته الجامعة الافتراضية السورية وإدارة المسابقة البرمجية السورية، حتى تأهل منهم فرق تشارك في المسابقة المقررة في مصر.

وقال المنسق الوطني للمسابقة في سورية: ما يميز المسابقة لهذا العام هو التركيز على نوعية المسائل في مجال البرمجة والذكاء الصنعي، بحيث يكون التقييم على صحة الإنجاز من عدمه، علماً أن التقييم آلي عبر محكم آلي مبرمج مسبقاً يقبل الأجوبة الصحيحة ويستبعد الخاطئة، إضافة إلى معيار ثانٍ في التقييم يرتبط بسرعة الحل، والثالث بعدم إرسال حلول خاطئة.

وكان شارك خلال آذار من العام الجاري 15 فريقاً من سورية في النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا ACPC والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر المصرية والتي ضمت 145 فريقاً من 16 دولة.

هذا وحققت الفرق السورية نجاحات متميزة في المشاركات العربية والعالمية وحازت سورية من خلال الجامعة الافتراضية السورية عام 2018 المركز الأول في المسابقة الإقليمية والمركز 23 في المسابقة الدولية للعام نفسه وهو من أفضل المراكز التي حققتها جامعات عربية في المسابقة الدولية.



الوطن

