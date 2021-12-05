السيدة الأولى تزور معرض السفينة بمناسبة يوم المعوق العالمي

زارت السيدة أسماء الأسد أمس، معرض جمعية السفينة «الأبواب المفتوحة»، وذلك بمناسبة يوم المعوق العالمي، حيث جالت في أقسام المعرض واستعرضت المنتجات التي يقدمها والمصنوعة بأغلبيتها من أشخاص من ذوي الإعاقة.

لينا كيفوركيان مسؤولة قسم سند العائلات في جمعية السفينة، لفتت إلى أن زيارة السيدة أسماء للجمعية جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يكونوا على علم بها، وكان لهذه الزيارة أثر طيب جداً وتركت انطباعاً رائعاً لدى جميع المشاركين والموجودين في المعرض.

وبينت كيفوركيان أن الزيارة ليست الأولى للسيدة أسماء للجمعية، وهي الثانية لها، حيث سبق لها وحضرت عام 2008، لافتة إلى أن تركيزها أمس كان موجهاً للأشخاص ذوي الإعاقة وأشغالهم، حيث اشترت أغراضاً قاموا بصناعتها بهدف تشجيعهم.

وأشارت كيفوركيان إلى أن السيدة أسماء دائماً تؤكد أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المساهمة ببناء المستقبل، وهي مهتمة بشكل كبير في هذا الأمر، وداعمة أساسية لهم وهي تتبنى عدة مشروعات تسعى من خلالها لدعمهم ومساندتهم. وقالت: «فخورون بزيارة السيدة أسماء، وهذا يدل على ثقتها بنا، وهي تحب المعرض ومنتجاته ولها ثقة بعمل الشباب المشاركين، وهذه الثقة نفخر بها».



الوطن

