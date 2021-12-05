05-12-2021
سماع دوي انفجار عنيف في سماء نطنز وسط إيران
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أفادت أنباء غير رسمية بسماع دوي انفجار عنيف في سماء نطنز وسط إيران، حيث أهم المنشآت النووية الإيرانية.
ونقل حساب "ناشونال نيوز" عبر "تويتر" عن مصادر محلية قولها إن شدة الانفجار أدت إلى تدمير أبواب بعض المنازل".
وأفاد حساب "ائتلاف 10" عبر "تويتر" بأنه تم رصد إطلاق صواريخ الدفاع الجوي فوق منشأة نطنز النووية".
سمع دوي الانفجار في منطقة بادرود على بعد 30 كيلومتر من منشأة نطنز.
ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر محلية احتمال استهداف جسم خارجي أو مسيرة بواسطة المضادات الجوية، لكن وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أفادت بأنه تم إطلاق صاروخ دفاع جوي في سماء منطقة بادرود بهدف اختبار جهوزية أنظمة الرد السريع على أي هجوم محتمل وتم تفجير الصاروخ في الجو بتوجيه من غرفة قيادة المضادات الجوية في المنطقة.
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