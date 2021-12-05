محمد علي الحوثي يهاجم السعودية ويعتبر أن مبادراتها للسلام "غير واقعية"

هاجم محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن السعودية، معتبرا أن مبادراتها للسلام "استكشافية ومطالبها غير واقعية".

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "مبادرتنا للسلام التي قدمت كانت من أجل الشعب وليس نتيجة للحوارات الاستكشافية مع المملكة، التي ثوت بين ركام التعجيز تارة والمطالب غير الواقعية تارة أخرى".

وأضاف: "إن ماقدم في مارب أو من أجل البلد، ناتج عن شعور بأهمية إيقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية.