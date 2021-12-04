تأجيل ديون مزارعي التبغ المتضررين من العاصفة في الغاب وإعفاؤهم من ثمن الشتول
أعلنت المؤسسة العامة للتبغ تأجيل ديون المزارعين المستحقة من ثمن أدوية وأسمدة ومواد خطة إلى العام القادم وإعفاءهم من ثمن الشتول المستجرة من مشاتل المؤازرة بالمؤسسة بسبب تضرر محاصيلهم في منطقة الغاب من جراء العاصفة التي ضربت المنطقة مؤخراً.
وأوضح مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ المهندس أيمن قره فلاح في تصريح صحفي أن عملية تأجيل الديون المستحقة وإعفاء المزارعين من ثمن الشتول المستجرة تأتي في إطار دعم مزارعي التبغ ومساعدتهم على تجاوز الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم من جراء العاصفة.
وذكر أن فرقاً من الكوادر الزراعية للمؤسسة قامت بإحصاء الأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت بلدات وقرى سلحب والصفصافة وعين الكروم وشطحة وجورين والفريكة ومرداش في منطقة الغاب لدى مزارعي التبغ وإرسالها إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والذي سيقوم بدوره بالتعويض على المزارعين المتضررين وفق إجراءاته الخاصة.
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