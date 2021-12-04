تأجيل ديون مزارعي التبغ المتضررين من العاصفة في الغاب وإعفاؤهم من ثمن الشتول

04-12-2021

تأجيل ديون مزارعي التبغ المتضررين من العاصفة في الغاب وإعفاؤهم من ثمن الشتول

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ تأجيل ديون المزارعين المستحقة من ثمن أدوية وأسمدة ومواد خطة إلى العام القادم وإعفاءهم من ثمن الشتول المستجرة من مشاتل المؤازرة بالمؤسسة بسبب تضرر محاصيلهم في منطقة الغاب من جراء العاصفة التي ضربت المنطقة مؤخراً.
وأوضح مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ المهندس أيمن قره فلاح في تصريح صحفي أن عملية تأجيل الديون المستحقة وإعفاء المزارعين من ثمن الشتول المستجرة تأتي في إطار دعم مزارعي التبغ ومساعدتهم على تجاوز الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم من جراء العاصفة.
وذكر أن فرقاً من الكوادر الزراعية للمؤسسة قامت بإحصاء الأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت بلدات وقرى سلحب والصفصافة وعين الكروم وشطحة وجورين والفريكة ومرداش في منطقة الغاب لدى مزارعي التبغ وإرسالها إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والذي سيقوم بدوره بالتعويض على المزارعين المتضررين وفق إجراءاته الخاصة.

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا