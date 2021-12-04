القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على عدد من الأشخاص بمناطق مختلفة بدمشق يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تم القبض على عدد من أصحاب المكاتب وشركات الأموال لإقدامهم على التعامل بغير الليرة السورية وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من مئة مليون ليرة سورية ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية ووثائق تثبت تورطهم بالتعامل بغير الليرة السورية وأجهزة تستخدم لهذه الغاية.

وبينت الوزارة أنه ما زالت التحقيقات مستمرة للقبض على باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.