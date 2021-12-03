التشكيل الرسمي لمنتخب سورية أمام تونس

أعلن اتحاد كرة القدم التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني بكرة القدم في لقائه اليوم مع تونس ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة B / بطولة كأس العرب - قطر 2021 .

وشهد التشكيل حضور خالد حج عثمان في حراسة المرمى ومؤيد الخولي وثائر كروما ومحمد صهيوني وعمرو جنيات ويوسف محمد واوليفر قسكو ومحمد عنز ومحمد عثمان وورد السلامة ومحمود البحر، مع تأكيد غياب محمد المرمور.

وتبدأ المباراة بتمام التاسعة مساءً بتوقيت دمشق حيث انتهت المباراة الأخرى ضمن المجموعة بفوز الإمارات على موريتانيا 1-0 .

وكان تأكد بشكل رسمي غياب محمد المرمور، عن مواجهتي تونس، وموريتانيا بسبب إصابة تعرض لها في الجولة الأولى أمام الإمارات.

واستهل منتخب سورية، مشواره في كأس العرب، بالخسارة 1-2 أمام الإمارات، أما تونس فازت 5-1 على موريتانيا.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي "أحمد كنجو طبيب المنتخب السوري، أكد غياب المرمور عن مباراتي تونس وموريتانيا".

وتابع البيان "المرمور يعاني من إصابة في العضلة اليمنى، ويحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين".

من جهة ثانية، أشار كنجو أن إصابة اللاعب كامل حميشة، بسيطة، وسيتواجد ضمن قائمة نسور قاسيون أمام تونس، وفقًا لرغبة المدرب تيتا فاليريو.