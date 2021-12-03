فوائد صحية للكركم مع الحليب

يعرَف الكركم مع الحليب باسم الحليب الذهبي، نظراً لفوائده العديدة للنساء.

ويعتبر الكركم من أهمّ التوابل التي استخدمت عبر التاريخ سواء لأسباب طبية، أو غذائية وجمالية.

يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وعندما يجتمع مع الحليب يقدّم العديد من الفوائد. تعرفي عليها وفقاً لما جاء في موقع أطيب طبخة:

يعزز صحة البشرة

يحتوي مشروب الكركم بالحليب على مضادات الأكسدة التي تقي البشرة من الشيخوخة المكبرة وتحسن مظهرها حتى تبقى مشرقة وشابة خاصة. إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية مثل حبّ الشباب، الثعلبة والصدفية. يمكنك استخدام المزيج بطريقتين: يمكنك تحضير مشروب لذيذ أو يمكنك استخدامه كقناع للبشرة.

يساعد على خسارة الوزن وتحسين الهضم

يساعد على منع تراكم الدهون في الجسم كما يمنع اكتساب الوزن من جديد. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مشروب الكركم بالحليب على تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل صحية مثل النفخة والغازات.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد على الحماية من الأمراض مثل الزكام والإلتهابات. حتى تستفيدي منه لأقصى حدّ، أضيفي إليه القليل من الزنجبيل المبشور الغني بالفوائد.



يحسّن صحة الجهاز التنفسي

يحتوي شراب الكركم بالحليب على خصائص مضادة للبكتيريا والإلتهابات قد تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف البلغم وأعراض الربو.