دمشق أرخص مدينة في العالم بالنسبة للدولار

أكدت دراسة سنوية أجرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، تصدر "تل أبيب" قائمة أغلى مدن العالم في 2021، متقدمة على "باريس وسنغافورة وهونغ كونغ"، في حين حافظت دمشق على موقعها بأسفل الترتيب كأرخص مدينة بالنسبة للدولار.

و بحسب شبكة شام الإخبارية لم تأخذ الدراسة بعين الاعتبار موضوع الدخل وانهيار العملة وعدم توفر العديد من المواد الرئيسية والأمور الأساسية كالكهرباء والمحروقات والدواء والغذاء، ولم تشر الدراسة لموضوع الطوابير وغيرها.

حيث اهتمت الدراسة المقدمة كمثال لشخص يملك الدولار يريد أن يذهب برحلة سياحية على سبيل المثال، فدمشق هي الخيار الأرخص وتل أبيب هي الأغلى.